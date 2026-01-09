В Ростове восстановят уличное освещение на Левенцовке после жалоб жителей

По его словам, в 2025 году «Ростгорсвет» по обращениям ростовчан восстановил освещение на улицах Станиславского, Левобережной, Пушкинской, а также на Ворошиловском мосту, Набережной, в сквере имени 1-го Пионерского слета, в парке «Левобережье».