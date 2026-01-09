Ричмонд
В Ростове восстановят уличное освещение на Левенцовке после жалоб жителей

Ростовчанам на Левенцовке пообещали восстановить уличное освещение.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин поручил восстановить уличное освещение на Левенцовке.

— Жители района жалуются на неработающие фонари, — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

По его словам, в 2025 году «Ростгорсвет» по обращениям ростовчан восстановил освещение на улицах Станиславского, Левобережной, Пушкинской, а также на Ворошиловском мосту, Набережной, в сквере имени 1-го Пионерского слета, в парке «Левобережье».

— Мы сформировали трехлетнюю муниципальную программу развития уличного освещения, в которую включили 52 объекта, но ее планируют корректировать, — добавил Александр Скрябин.

В фокусе также остаются внутриквартальные проезды и дворы, а еще — состояние остановочных комплексов: город намерен разработать отдельную программу и для обычных остановок.

