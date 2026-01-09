В Минздраве заявили о проблеме нехватки донорской крови

В Минздраве напомнили, что в Узбекистане донором может стать любой гражданин в возрасте от 18 до 60 лет, с массой тела более 50 килограммов и уровнем гемоглобина не ниже 128 у мужчин и 120 у женщин. Каждый человек имеет право сдавать кровь до четырёх раз в год, при этом максимальный объём одной донации составляет 450 мл.