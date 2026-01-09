В Минздраве заявили о проблеме нехватки донорской крови

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для полного покрытия потребности населения в компонентах и препаратах крови уровень донорства в каждой стране должен составлять не менее 30 доноров на 1000 человек.
Как отметил директор Республиканского центра переливания крови Аълонур Саидов, в Узбекистане этот показатель сегодня составляет лишь 10 доноров на 1000 человек. По его словам, если довести этот уровень до рекомендованных 30, страна сможет на 100% обеспечить существующие потребности системы здравоохранения в донорской крови и её компонентах.
При этом объёмы заготовки крови в республике демонстрируют устойчивый рост. Так, в 2023 году было заготовлено 130,6 тонны крови, в 2024 году — 148 тонн, а в 2025 году этот показатель достиг 153 тонн. В Минздраве считают, что потенциал для дальнейшего увеличения объёмов сохраняется, однако для этого необходимо активнее развивать выездное донорство.
С этой целью в последние годы учреждениям службы крови в регионах были переданы 13 мобильных донорских комплексов — специально оборудованные автобусы марки Isuzu. Они оснащены кушетками, холодильниками, гемоконтейнерами, бактерицидными лампами для очистки воздуха, кондиционерами и современным освещением. Каждый такой мобильный пункт позволяет одновременно принимать кровь у трёх доноров.
В Минздраве напомнили, что в Узбекистане донором может стать любой гражданин в возрасте от 18 до 60 лет, с массой тела более 50 килограммов и уровнем гемоглобина не ниже 128 у мужчин и 120 у женщин. Каждый человек имеет право сдавать кровь до четырёх раз в год, при этом максимальный объём одной донации составляет 450 мл.
Отдельно подчёркивается, что безвозмездные доноры в стране обладают рядом прав, льгот и социальных гарантий. В частности, размер единовременного денежного вознаграждения для граждан, получивших статус почётного донора (не менее 40 донаций крови), был увеличен до 15 базовых расчётных величин, что составляет около 6,1 млн сумов.
Кроме того, почётные доноры имеют право ежегодно уходить в трудовой отпуск в удобное для них время, бесплатно пользоваться городским пассажирским транспортом (за исключением маршрутных и немаршрутных такси), а также получать путёвки на санаторно-курортное лечение вне очереди.
В Минздраве призывают граждан активнее участвовать в донорском движении, подчёркивая, что каждая донация крови может спасти чью-то жизнь.