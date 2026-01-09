«Тренировочный процесс остановлен». В Витебске снегопад повредил мембрану футбольного манежа

Власти сказали о повреждении мембраны футбольного манежа из-за снега Витебске. Подробности рассказали в телеграм-канале Витебского горисполкома.
«В связи со сложными погодными условиями произошел порыв воздухоопорной мембраны футбольного манежа ЦСК “Витебск”, — отметили в сообщении.
В ведомстве уточнили, что тренировочный процесс в манеже был остановлен. А также добавили, воздухоопорная мембрана будет спущена для того, чтобы провести ремонтные работы. В городском исполнительном комитете обратили внимание, что возле футбольного манежа и далее продолжают работать спецтехника, привлеченные службы.
Тем временем красный уровень опасности объявлен в Беларуси на 9 января из-за сильного снега.
