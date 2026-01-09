Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тренировочный процесс остановлен». В Витебске снегопад повредил мембрану футбольного манежа

Власти сказали о повреждении мембраны футбольного манежа из-за снега Витебске.

Источник: Комсомольская правда

Власти сказали о повреждении мембраны футбольного манежа из-за снега Витебске. Подробности рассказали в телеграм-канале Витебского горисполкома.

«В связи со сложными погодными условиями произошел порыв воздухоопорной мембраны футбольного манежа ЦСК “Витебск”, — отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что тренировочный процесс в манеже был остановлен. А также добавили, воздухоопорная мембрана будет спущена для того, чтобы провести ремонтные работы. В городском исполнительном комитете обратили внимание, что возле футбольного манежа и далее продолжают работать спецтехника, привлеченные службы.

Тем временем красный уровень опасности объявлен в Беларуси на 9 января из-за сильного снега.

Ранее мы писали, что спасатели вытянули из снега автобус с 48 пассажирами, застрявший под Кореличами.

Кстати, мы собрали информацию про циклон Улли-Фрэнсис в Беларуси 9 января 2026: МЧС вызволили 100 авто и туравтобус, прогоняют снежные поезда, метро в Минске ходит чаще.