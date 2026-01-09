В Самаре начали ремонтировать сети на улицах Земца и Мичурина

Мэр Самары Иван Носков вместе с инженером «РКС-Самара» Игорем Давыдовым провел рабочий объезд Промышленного, Кировского, Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов. Иван Носков напомнил, что в конце прошлого года были увеличены аварийные бригады ресурсоснабжающих компаний до 21 единицы. Об этом мэр написал на личной странице:
«Все мелкие протечки устраняют оперативно, но замечания есть, и в основном по уборке, образовавшейся после наледи. Сегодня стартовал ремонт сетей на улицах Земеца и Мичурина. Поручил устранить ряд небольших протечек в Промышленном районе, особенно у школы на Солнечной», — подчеркнул руководитель Самары.
Мэр напомнил, что в прошлом году «РКС-Самара» приняла на баланс более 130 км сетей, ранее считавшихся бесхозными, к ним подключены жилые дома города. Запланировано их обследование и ремонт.