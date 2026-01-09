В Самаре начали ремонтировать сети на улицах Земца и Мичурина

«Все мелкие протечки устраняют оперативно, но замечания есть, и в основном по уборке, образовавшейся после наледи. Сегодня стартовал ремонт сетей на улицах Земеца и Мичурина. Поручил устранить ряд небольших протечек в Промышленном районе, особенно у школы на Солнечной», — подчеркнул руководитель Самары.