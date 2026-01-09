В Татарстане запустили навигатор по мировым судам

Жители Татарстана часто не знают, к участку какого из 190 мировых судей им обращаться по правовым вопросам. Министерство юстиции республики разъяснило, как за минуту определить свою подсудность.
Для этого достаточно зайти на официальный Портал мировых судей региона. В разделе «Территориальная подсудность» нужно ввести свой домашний адрес в интерактивной карте. Система автоматически покажет номер и адрес нужного судебного участка, а также график его работы и прямую ссылку на страницу. Сервис призван сэкономить время и исключить ошибки при подаче документов.