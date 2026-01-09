В Татарстане запустили навигатор по мировым судам

Для этого достаточно зайти на официальный Портал мировых судей региона. В разделе «Территориальная подсудность» нужно ввести свой домашний адрес в интерактивной карте. Система автоматически покажет номер и адрес нужного судебного участка, а также график его работы и прямую ссылку на страницу. Сервис призван сэкономить время и исключить ошибки при подаче документов.