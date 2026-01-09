В аэропортах Сочи и Краснодара задерживаются почти 50 рейсов

В Сочи на вылет задерживается восемь рейсов в Москву, три — в Петербург, по одному — в Самару, Киров, Екатеринбург и Казань. На прилет задержаны восемь рейсов из Москвы, два — из Петербурга, по одному — из Перми, Саратова, Тюмени, Екатеринбурга, Казани, Дубая (ОАЭ), Иваново, Кирова, Нижнего Новгорода.