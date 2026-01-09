Следующие длинные выходные ждут нижегородцев через 6 недель

Ближайшие после новогодних каникул длинные выходные ждут работающих нижегородцев лишь через шесть недель. Жители региона и их соотечественники смогут отдохнуть три дня вместо привычных двух только в феврале.
Согласно производственному календарю Минтруда РФ, праздничный выходной ожидает граждан 23 февраля. В 2026 году День защитника Отечества выпадает на понедельник. Таким образом, забыть о работе россияне, в том числе нижегородцы, смогут 21, 22 и 23-го числа следующего месяца.
Напомним, новогодние праздники стали самым длинным нерабочим периодом в 2026 году. В этот раз россияне отдыхают целых 12 дней — с 31 декабря по 11 января.
Стоит отметить, что в честь Международного женского дня в этом году население страны ждут еще одни продолжительные выходные. Трудоустроенные жители страны смогут отдохнуть с 7 по 9 марта.