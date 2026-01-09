Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следующие длинные выходные ждут нижегородцев через 6 недель

Три дня отдыха ждут жителей региона уже в феврале.

Источник: Живем в Нижнем

Ближайшие после новогодних каникул длинные выходные ждут работающих нижегородцев лишь через шесть недель. Жители региона и их соотечественники смогут отдохнуть три дня вместо привычных двух только в феврале.

Согласно производственному календарю Минтруда РФ, праздничный выходной ожидает граждан 23 февраля. В 2026 году День защитника Отечества выпадает на понедельник. Таким образом, забыть о работе россияне, в том числе нижегородцы, смогут 21, 22 и 23-го числа следующего месяца.

Напомним, новогодние праздники стали самым длинным нерабочим периодом в 2026 году. В этот раз россияне отдыхают целых 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

Стоит отметить, что в честь Международного женского дня в этом году население страны ждут еще одни продолжительные выходные. Трудоустроенные жители страны смогут отдохнуть с 7 по 9 марта.