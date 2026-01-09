100 километров апокалипсиса: После метелей в Европе, «въехав в Молдову, попала в ад — фуры повалены, машины брошены» — диаспора в шоке о того, что властям на родине плевать на безоп

У нас страна откатов. Все изменения продиктованы интересами тех, кто попилит бюджет любых проектов. Поэтому реализовываются «легкие» проекты, а дороги, даже если и ремонтируются, остаются в плохом состоянии, не безопасном! Ехали осенью вечером в туман на юг Молдовы. Это беспредел просто! Ни разметки, ни знаков, просто 150 км ада: черная трасса в никуда. Никаких светоотражателей, обочины не видно. Как могли это допустить? Ответ прост: главное — освоить бабки, разложить горки щебня по обочине, понаставить техники и на Мальдивы — прокомментировала и Марина Банникова ситуацию на национальных трассах.