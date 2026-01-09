100 километров апокалипсиса: После метелей в Европе, «въехав в Молдову, попала в ад — фуры повалены, машины брошены» — диаспора в шоке о того, что властям на родине плевать на безоп

Омерзительное состояние.
За последние 3 дня я проехала сильнейшую метель в Австрии, Венгрии и Румынии. Снег по колено, мело постоянно — дороги идеальные. ИДЕАЛЬНЫЕ, чистый асфальт! Румыния будто с подогревом при −5 — пишет в социальных сетях Анна Дёма.
И только въехав в Молдову, встретила весь ад, который творился здесь. НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАССА Леушень, снега то 20 см набросало, но все трасса в апокалипсисе. Фуры повалены, машины брошены.
В Молдове никого нахрен не интересует безопасность людей. Камер тысячи (такого нет нигде в мире), штрафы бесконечные, и отношение к водителям как к мясу, ну сдохнет, сам виноват.
Омерзительные вы! Всемогущие!
Вы удивитесь, но САМИ люди в комментариях пишут, что это нормально! Что дело в «лысой» резине, хотя в городе встал общественный транспорт! Что дело в водителях, что вот рааааньше вообще зимы были и гололед, и ничего, подумаешь!
У нас страна откатов. Все изменения продиктованы интересами тех, кто попилит бюджет любых проектов. Поэтому реализовываются «легкие» проекты, а дороги, даже если и ремонтируются, остаются в плохом состоянии, не безопасном! Ехали осенью вечером в туман на юг Молдовы. Это беспредел просто! Ни разметки, ни знаков, просто 150 км ада: черная трасса в никуда. Никаких светоотражателей, обочины не видно. Как могли это допустить? Ответ прост: главное — освоить бабки, разложить горки щебня по обочине, понаставить техники и на Мальдивы — прокомментировала и Марина Банникова ситуацию на национальных трассах.
Источник: Анна Дёма.
