Омичи отмечают Святки от Рождества до Крещения

С 7 по 18 января православные омичи отмечают Святки — 12 праздничных дней после Рождества Христова. Церковь видит в этом времени дни особой духовной радости, когда отменяется пост и верующие призываются к делам милосердия. Традиционно в этот период принято помогать нуждающимся, навещать одиноких и укреплять семейные связи.