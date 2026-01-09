Омичи отмечают Святки от Рождества до Крещения

С 7 по 18 января православные омичи отмечают Святки — 12 праздничных дней после Рождества Христова. Церковь видит в этом времени дни особой духовной радости, когда отменяется пост и верующие призываются к делам милосердия. Традиционно в этот период принято помогать нуждающимся, навещать одиноких и укреплять семейные связи.
Народные традиции, тесно переплетенные с церковным календарем, наполняют Святки особыми обрядами. Одним из самых ярких остаются святочные гадания, особенно популярные среди молодежи. Широко распространено и колядование, когда ряженые ходят по домам с песнями-колядками.
Праздничный цикл завершится 19 января, в день Крещения Господня. Главным событием станет великое освящение воды в храмах и на открытых водоемах. Кульминацией для многих жителей региона окажется традиционное купание в проруби, символизирующее духовное очищение.
