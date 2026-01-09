Развожаев: более 80% региональных дорог Севастополя приведены в нормативное состояние

Дорожная сеть Севастополя показывает уверенный рост: более 80% региональных трасс теперь отвечают всем стандартам. Такой прогресс губернатор Михаил Развожаев озвучил, подводя итоги года в транспортной сфере.
2025-й стал временем активного преображения городских магистралей. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в городе обновили без малого сотню дорог и инкерманский мост. А в этом году очередь еще 38 объектов.
Среди завершенных проектов — дорога на Античном проспекте, построенная на спецкредит. На участке в 1.74 км теперь есть все для комфорта и безопасности: 12 переходов, светофоры и современные остановки. Также появились новые подъезды к детсаду и ФОКу, а строительство проезда к Казачьей бухте набирает обороты.
Особый интерес вызывает масштабная реконструкция на ул. Адмирала Октябрьского, где укрепляют опорные стены. Работы идут полным ходом: уже установлены сотни свай и выполнена часть монолитных конструкций.
Не забывали и о точечных улучшениях: привели в порядок территорию автовокзала, 20 внутриквартальных дорог, продолжают работу на развязке «Огурец». Для безопасности у школ появились мигающие светофоры, а по всему городу обновили километры разметки, тысячи знаков и ограждений.