Развожаев: более 80% региональных дорог Севастополя приведены в нормативное состояние

Среди завершенных проектов — дорога на Античном проспекте, построенная на спецкредит. На участке в 1.74 км теперь есть все для комфорта и безопасности: 12 переходов, светофоры и современные остановки. Также появились новые подъезды к детсаду и ФОКу, а строительство проезда к Казачьей бухте набирает обороты.