Мэр Шалабаев прокомментировал жалобы на ДУКи и ТСЖ по уборке снега

— Кто-то, похоже, совсем оторвался от реальности. Грести всех под одну гребенку не буду, вижу, какая титаническая работа проводится всеми в борьбе со снегом, но закрывать глаза на такое тоже не станем, — сообщил Юрий Шалабаев.