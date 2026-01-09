Мэр Шалабаев прокомментировал жалобы на ДУКи и ТСЖ по уборке снега

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал обращения горожан в соцсетях и СМИ по поводу качества уборки придомовых территорий. В своём телеграм-канале глава города подчеркнул, что жалобы жителей подтверждаются также результатами регулярных объездов.
Сейчас по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей административно-техническая инспекция уже возбудила около 500 производств в отношении ДУКов и ТСЖ. Мэр добавил, что это должно стать для компаний сигналом к срочному исправлению ошибок.
Особое внимание в своем сообщении мэр уделил инциденту в ЖК «Бурнаковский», где управляющая компания заблокировала местную жительницу после её жалоб на сугробы во дворе. Шалабаев отметил, что управляющие компании получают деньги за содержание дворов, поэтому подобные действия недопустимы.
— Кто-то, похоже, совсем оторвался от реальности. Грести всех под одну гребенку не буду, вижу, какая титаническая работа проводится всеми в борьбе со снегом, но закрывать глаза на такое тоже не станем, — сообщил Юрий Шалабаев.