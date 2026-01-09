В Башкирии названо важное достижение в сфере ЖКХ

С 2014 года, когда стартовала программа капремонта, замена лифтов стала одним из приоритетных направлений, ведь это напрямую влияет на безопасность жителей. За 11 лет удалось обновить 4 245 лифтов. В 2025 году завершен ключевой этап: заменены все 623 лифта, у которых истек 25-летний нормативный срок эксплуатации. Теперь в домах, участвующих в республиканской программе капремонта, нет лифтов с просроченным ресурсом. Башкирия стала одним из первых регионов страны, выполнивших требования технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».