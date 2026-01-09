Ричмонд
В Ростове на Большой Садовой заменили стекло на «умной» остановке

В центре Ростова восстановили «умную» остановку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на улице Большой Садовой, 176 починили разбитую «умную» остановку и заменили поврежденное стекло, рассказала в Telegram-канале глава администрации Кировского района Наталия Симаченко.

— Несмотря на праздничные дни, компания ООО «АПР-Сити/ТВД» быстро заменила стекло, — отметила она, выразив благодарность за оперативность.

После замены стекла остановка снова выглядит целой и безопасной для пассажиров.

В воскресенье, 4 января, полиция Ростова-на-Дону начала проверку после инцидента, в результате которого была повреждена новая остановка на Большой Садовой. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, поводом для проверки стала публикация, обнаруженная в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей.

