В Ростове на Большой Садовой заменили стекло на «умной» остановке

В воскресенье, 4 января, полиция Ростова-на-Дону начала проверку после инцидента, в результате которого была повреждена новая остановка на Большой Садовой. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, поводом для проверки стала публикация, обнаруженная в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей.