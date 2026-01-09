Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сторона Лурье отказалась принять квартиру Долиной

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сторона покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась принять жилье певицы, так как нашла неточность в акте приема-передачи. Об этом ТАСС заявила защитница Долиной Мария Пухова.

Источник: РИА "Новости"

«Квартира готова к передаче с 5 января, как мы ранее говорили, к этой дате с нашей стороны были подготовлены документы — акт приема-передачи квартиры. 5 января Полина не смогла приехать, назначила дату сегодня. Но сегодня на встрече адвокат Полины отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи», — заявила Пухова.