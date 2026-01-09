Часть снаряда от салюта попала в лицо белорусу

В четверг, 8 января, примерно в 01.25 поступила информация о том, что в отделение челюстно-лицевой хирургии Витебской областной клинической больницы доставлен молодой человек 2002 года рождения. У него была взрывная травма, полученная 7 января по улице Репина в Витебске.