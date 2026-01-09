Ричмонд
Часть снаряда от салюта попала в лицо белорусу

МЧС: часть снаряда от салюта попала в лицо жителю Витебска.

Источник: Комсомольская правда

Часть снаряда от салюта попала в лицо белорусу. Подробности рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В четверг, 8 января, примерно в 01.25 поступила информация о том, что в отделение челюстно-лицевой хирургии Витебской областной клинической больницы доставлен молодой человек 2002 года рождения. У него была взрывная травма, полученная 7 января по улице Репина в Витебске.

«Из обстоятельств произошедшего стало известно, что около 21.20 при запуске салюта, часть снаряда попала в лицо мужчине», — привели подробности в МЧС.

Ранее милиция сказала, что будет с запретом на пиротехнику в Беларуси.

Тем временем мы собрали информацию про циклон Улли-Фрэнсис в Беларуси 9 января 2026: МЧС вызволили 100 авто и туравтобус, прогоняют снежные поезда, метро в Минске ходит чаще.

Кроме того, милиция предупредила белорусов о мошенничестве с пенсионными начислениями.

А еще Минздрав сказал, из-за чего бьют тревогу белорусские травматологи.