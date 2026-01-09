Горвласти сообщили о смерти экс-главы Калининграда Евгения Любивого

В конце 2023 года пограничники задержали экс-главу Калининграда и тогда ещё главврача БСМП Евгения Любивого на Куршской косе. Он находился на пассажирском сиденье внедорожника, водитель которого пытался скрыться от инспекторов национального парка. В машине обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы. Тогда в правительстве региона заявили, что Любивый покинул БСМП по собственному желанию в связи с переездом в другой регион. В апреле Евгений Любивый подал в суд на минздрав и БСМП с требованием восстановить его в должности и выплатить компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей, однако ему в этом отказали.