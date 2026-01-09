Горвласти сообщили о смерти экс-главы Калининграда Евгения Любивого

Скончался экс-глава Калининграда Евгений Любивый. О его смерти в Курганской области 8 января «Новому Калининграду» сообщили два независимых источника, а днём 9 января факт смерти подтвердил в своём телеграм-канале нынешний глава города Олег Аминов.
«Ушел из жизни экс-глава города Калининграда, депутат городского Совета 7 созыва Евгений Дмитриевич Любивый, — написал Аминов. — С сентября 2021 года по март 2023 занимал пост главы городского округа “Город Калининград”. Завершил политическую деятельность в Калининграде, как депутат городского Совета, в 2025 году. Он посвятил свою жизнь служению людям — и как врач, и как общественный деятель. Активно участвовал в жизни города, отстаивая интересы жителей».
Аминов добавил, что у Любивого остались сын и дочь, а также выразил соболезнования семье ушедшего из жизни.
Бывший главный врач Больницы скорой медицинской помощи Евгений Любивый являлся депутатом городского совета Калининграда с сентября 2021 года. В период с 8 октября 2021-го по 22 марта 2023-го он был главой Калининграда.
В конце 2023 года пограничники задержали экс-главу Калининграда и тогда ещё главврача БСМП Евгения Любивого на Куршской косе. Он находился на пассажирском сиденье внедорожника, водитель которого пытался скрыться от инспекторов национального парка. В машине обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы. Тогда в правительстве региона заявили, что Любивый покинул БСМП по собственному желанию в связи с переездом в другой регион. В апреле Евгений Любивый подал в суд на минздрав и БСМП с требованием восстановить его в должности и выплатить компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей, однако ему в этом отказали.
25 июня прошлого года Городской совет Калининграда проголосовал за отставку депутата Евгения Любивого. Решение приняли на голосовании в закрытом режиме.