Энергоснабжение на Кубани полностью восстановили после декабрьского снегопада

Несмотря на то, что в большинстве муниципалитетов электроснабжение удалось восстановить в первые 48 часов, ситуация в Апшеронском районе оставалась сложной. Последние несколько суток специалисты работали в отдаленных и труднодоступных поселениях, где линии электропередачи были повреждены в условиях сложного рельефа местности.