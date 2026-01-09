Энергоснабжение на Кубани полностью восстановили после декабрьского снегопада

В Краснодарском крае полностью завершены восстановительные работы на объектах электроснабжения, пострадавших от удара стихии в канун Нового года. По данным регионального оперативного штаба, на текущий момент свет подан во все населенные пункты региона.
Напомним, массовые отключения произошли 31 декабря из-за экстремальных погодных условий: обильное налипание мокрого снега привело к многочисленным обрывам линий электропередачи и падению деревьев на провода. В зону отключения попали более 108 тысяч человек в 113 населенных пунктах, включая Мостовский, Курганинский, Гулькевичский, Кавказский, Новокубанский, Белореченский и Апшеронский районы, а также Туапсинский округ.
Несмотря на то, что в большинстве муниципалитетов электроснабжение удалось восстановить в первые 48 часов, ситуация в Апшеронском районе оставалась сложной. Последние несколько суток специалисты работали в отдаленных и труднодоступных поселениях, где линии электропередачи были повреждены в условиях сложного рельефа местности.
К ликвидации последствий ЧС были привлечены свыше 130 аварийных бригад. В круглосуточном режиме над устранением аварий трудились более тысячи специалистов электросетевых компаний. Сейчас энергосистема региона работает в штатном режиме.
