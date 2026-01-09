Председателя Заксобрания Кубани наградили орденом РПЦ

Председатель ЗСК также поздравил духовенство и прихожан с Рождеством Христовым и наступившим Новым годом. В Законодательном собрании напомнили, что парламент региона и Екатеринодарская и Кубанская епархия на протяжении многих лет взаимодействуют в рамках совместных проектов и мероприятий, включая Кирилло-Мефодиевские чтения.