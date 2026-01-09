Санслужба отреагировала на видео с окурком в популярной пиццерии в Минске. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Жительница Минска опубликовала в TikTok видео из пиццерии «Пицца темпо», расположенной на проспекте Независимости, 78. Женщина жаловалась на грязную посуду:
— Заказали чай на четверых, принесли кружки, а они все в пятнах, будто их жирными руками лапали. Попросили официанта заменить. Но когда принесли приборы и тарелки, мы были в шоке — они такие же, в пятнах, грязные… Это просто кошмар. Ну и вишенка на торте — подача пиццы в грязной тарелке.
В соцсети публикация набрала более 155 тысяч просмотров и около 500 комментариев. Многие из пользователей не поддержали замечания минчанки, объясняя это тем, что точка общепита относится к заведениям «среднего ценового» сегмента. Но популярным оказался и комментарий от «бывшего работника общепита». Она поясняла, что нормы едины для всех и они должны соблюдаться.
В пиццерию с проверкой приехали сотрудники центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района. Указанный факт подтвердился. В связи с этим, в отношении ответственного должностного лица ОДО «Продсервис-Общепит» будет начат административный процесс.
Кроме того, еще одна жительница столицы в соцсетях пожаловалась на заведение «Пицца темпо», которое находится на улице Лобанка, 94:
— Доедая свою солянку, я вижу, что в супе какая-то странная косточка, будто в бумаге. Потом я подумала, что это скрученный чек из кассы. Словила в ложку и поняла, что это бычок от сигареты!
Минчанка сказала, что перед ней извинились только перед уходом из заведения, тем не менее «счет закрыли полностью». Видео женщины набрало около 145 тысяч просмотров и 300 комментариев. Пользователи ей советовали обратиться в проверяющие инстанции.
Пиццерию проверили сотрудники центра гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района. В отношении ответственного должностного лица был начат административный процесс. Однако в момент проверки в производственных помещениях заведения посторонних предметов, в том числе и предметов личного обихода сотрудников, обнаружено не было. Установить причину попадания окурка в блюдо не представилось возможным.