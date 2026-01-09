Санслужба отреагировала на видео с окурком в популярной пиццерии в Минске

— Заказали чай на четверых, принесли кружки, а они все в пятнах, будто их жирными руками лапали. Попросили официанта заменить. Но когда принесли приборы и тарелки, мы были в шоке — они такие же, в пятнах, грязные… Это просто кошмар. Ну и вишенка на торте — подача пиццы в грязной тарелке.