Ленинградский зоопарк будет закрыт 12 января

В другие дни учреждение работает с 10:00 до 20:00, кассы и вход закрываются в 19:00.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

В Ленинградском зоопарке 12 января состоится санитарный день, поэтому учреждение будет закрыто для гостей. В другие дни оно работает с 10:00 до 20:00, кассы и вход закрываются в 19:00.

Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании визита.

Пресс-служба зоопарка Петербурга