В Самаре начали снос аварийного дома на улице Вятской

Здание опасно для окружающих.

9 января 2026 года в Самаре приступили к демонтажу жилого дома по адресу Вятская, 22. Здание ранее было признано аварийным и представляло угрозу для окружающих.

По информации городской администрации, дом неоднократно становился местом возгораний, что создавало опасность для жителей соседних построек.

Снос ведётся в плановом порядке. Подрядная организация планирует завершить все работы в течение семи календарных дней. На месте демонтированного здания в дальнейшем может появиться благоустроенная территория или новый жилой объект — окончательное решение примут после завершения работ.