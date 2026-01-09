В Самаре начали снос аварийного дома на улице Вятской

9 января 2026 года в Самаре приступили к демонтажу жилого дома по адресу Вятская, 22. Здание ранее было признано аварийным и представляло угрозу для окружающих.
По информации городской администрации, дом неоднократно становился местом возгораний, что создавало опасность для жителей соседних построек.
Снос ведётся в плановом порядке. Подрядная организация планирует завершить все работы в течение семи календарных дней. На месте демонтированного здания в дальнейшем может появиться благоустроенная территория или новый жилой объект — окончательное решение примут после завершения работ.