В Молдове уничтожили 110 тысяч кур: В крови птиц нашли опасное вещество, вызывающее у людей рак и безплодие

Метронидазол — сильнодействующее вещество с бактерицидным и антигельминтным эффектом, запрещённое у животных, продукты которых предназначены для употребления человеком (с 1997 года в ЕС и с 2011 года в Молдове). Он может вызывать рак, повреждать ДНК и негативно влиять на репродуктивную систему.