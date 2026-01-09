В Молдове уничтожили 110 тысяч кур: В крови птиц нашли опасное вещество, вызывающее у людей рак и безплодие

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA/НАБПП) выявило метронидазол в пробах крови птиц и яйцах на местных фермах. В ходе расследования проведено 17 проверок: на складах кормов, птицефабриках, фермах.
Лабораторные данные показали, что источник метронидазола — корм для животных, в который вещество добавили производители. В связи с этим временно приостановлен импорт комбинированных кормов (корма для домашних животных не затрагиваются). На данный момент уничтожено 110 тысяч птиц, часть мер продолжается. Кроме того, инициирован отзыв продукции с рынка.
Метронидазол — сильнодействующее вещество с бактерицидным и антигельминтным эффектом, запрещённое у животных, продукты которых предназначены для употребления человеком (с 1997 года в ЕС и с 2011 года в Молдове). Он может вызывать рак, повреждать ДНК и негативно влиять на репродуктивную систему.
ANSA призывает фермеров использовать препараты строго по назначению ветеринарного врача и проверять корма на наличие запрещённых веществ.
