Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове уничтожили 110 тысяч кур: В крови птиц нашли опасное вещество, вызывающее у людей рак и безплодие

В Молдове уничтожены 110 тыс. птиц и отозваны яйца из-за запрещенного вещества в корме.

Источник: Комсомольская правда

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA/НАБПП) выявило метронидазол в пробах крови птиц и яйцах на местных фермах. В ходе расследования проведено 17 проверок: на складах кормов, птицефабриках, фермах.

Лабораторные данные показали, что источник метронидазола — корм для животных, в который вещество добавили производители. В связи с этим временно приостановлен импорт комбинированных кормов (корма для домашних животных не затрагиваются). На данный момент уничтожено 110 тысяч птиц, часть мер продолжается. Кроме того, инициирован отзыв продукции с рынка.

Метронидазол — сильнодействующее вещество с бактерицидным и антигельминтным эффектом, запрещённое у животных, продукты которых предназначены для употребления человеком (с 1997 года в ЕС и с 2011 года в Молдове). Он может вызывать рак, повреждать ДНК и негативно влиять на репродуктивную систему.

ANSA призывает фермеров использовать препараты строго по назначению ветеринарного врача и проверять корма на наличие запрещённых веществ.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что официальная статистика фиксирует бедность среди населения из-за использования «советских методов» подсчета (далее…).

ЕС издевается, когда говорит, что Молдова и Украина опережают Грузию: «Они впереди, но только в обнимании с брюссельской бюрократией».

Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили (далее…).

С 1 января 2026 года в Молдове вступают в силу новые тарифы на медицинские услуги: Стоимость лечения — от 800 до 1000 леев в день.

Минздрав и Национальная компания медицинского страхования утвердили новые тарифы на медицинские услуги (далее…).