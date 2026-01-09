Бабл-чай и энергетики — антирейтинг напитков татарстанцам назвала врач

Утверждается, что все вкусное — вредно: здесь представлен топ популярных напитков. Об их воздействии на организм человека рассказала «Татар-информу» врач-гастроэнтеролог Городской клинической больницы № 7 им. М. Н. Садыкова Юлдуз Казыханова.
Некоторые безалкогольные напитки опасны для желудочно-кишечного тракта. Никто уже не спорит, что алкогольные напитки наносят вред здоровью. Врачи утверждают: безопасной дозы алкоголя не существует. Однако многие не задумываются, что и безалкогольные напитки не всегда полезны, а некоторые опасны для нашего желудочно-кишечного тракта. Злоупотребляя ими, можно столкнуться с избыточным вздутием или острым гастритом, считает Юлдуз Казыханова.
Самым нейтральным и, можно сказать, безвредным напитком является вода. И необязательно выпивать ее в сутки 2−2,5 литра. Это старый стереотип, а учитывается любая жидкость, даже бульон. Но нельзя каждый день пить литр воды, дополняя его литром сладкой газировки!
Врач оценила подборку популярных напитков: какими из них лучше не дополнять свой рацион и почему.
В газированных напитках, если это не минеральная вода, неотъемлемый элемент — большое количество сахара, растворенного в воде. У них яркий притягательный цвет из-за добавленных красителей, за качество которых ручаться нельзя. Другой неотъемлемый элемент — газы, раздувающие желудок: их избыточное попадание может проявиться отрыжкой, дискомфортом, болью.
Газировка без сахара — технически более полезный продукт, ведь сахар там заменен. Но не все сахарозаменители безопасны, даже если напиток zero sugar, в нем остаются консерванты и красители.
В соки, по мнению врача, производители добавляют не меньше красителей, консервантов и сахара, чем в газировку: как фруктовых соков, так и овощных.
Как гастроэнтеролог, она безусловно отдает предпочтение свежим овощам и фруктам. Сок и нектар не дадут того же количества клетчатки, что целые морковь или апельсин, потому что удалена мякоть. Полезнее сделать свежевыжатый сок своими руками, но приготовление сока — опять же искусственное уменьшение количества клетчатки. Лучше все-таки съесть сам фрукт или овощ.
Молоко: если нет индивидуальной непереносимости, обязательно нужно его пить — это хороший способ получить жиры и кальций. Кстати, татарстанцы сегодня потребляют мало молока, а значит, и кальция — это губительно для здоровья костей и зубов. Молочный коктейль чаще содержит такие ингредиенты, как молоко, мороженое, сахар, сливки и сок. Если не готовить его ежедневно и брать качественные продукты, вреда для здоровья не будет. А вот те пакетированные коктейли, которые продают в магазинах… Если сами размололи клубнику и смешали ее с молоком — одно дело. Купив клубничный или шоколадный коктейль в магазине, обязательно увидите в его составе вредные пальмовые масла и сахар. Он содержит также окислители и антиоксиданты, которые добавляют для сохранности и вкусного запаха, чтобы покупали лучше!
Что касается чая, врачи не против него, тем более, в Татарстане это часть национальной кухни. Если чай хороший — черный, зеленый, красный или белый, противопоказаний к употреблению нет, подчеркнула Юлдуз Казыханова. В чае есть кофеин, в некоторых сортах его даже больше, чем в кофе. Страдающим гипертонией лучше не пить много чая, а заменить его травяным сбором (но даже ромашку и мяту пить лучше по индивидуальным показаниям, учитывая аллергические реакции).
Бабл-чай сегодня в тренде, распространен почти во всем мире, продажи растут. На главных улицах городов, в том числе Казани, появляются заведения, где подают именно этот напиток. Бабл-ти — чай с молоком с добавлением желейных шариков с соком внутри или шариков из тапиоки — зернистого крахмалистого продукта из корней растения маниока. Понятно, что вымачивают шарики в сахарном сиропе. Юлдуз Казыханова не рекомендует этот модный напиток.
О холодном и горячем кофе нельзя сказать что-то плохое. Он хорошо влияет на печень, но обязательно надо брать во внимание качество продукта и того, с чем его перемешиваете, уточнила врач. В день можно пить до трех-четырех чашек хорошего черного кофе (если нормально его переносите).
Противопоказания к употреблению кофе: бессонница, тахикардия, проблемы с пищеварением. Большой популярностью пользуется сейчас холодный кофе, основные потребители — молодежь, представители поколения Z. Среди самых известных — айс-латте, колд-брю и фраппучино.
Нет большой разницы между холодным и горячим кофе, если говорить о здоровье. Если вы добавляете в напиток сладкие взбитые сливки или сиропы, делаете его вкусным, но менее полезным, отметила гастроэнтеролог.
Энергетики в перечне напитков врач считает самыми страшными: изотоники — специальные напитки, предназначенные для поддержания водно-солевого баланса и восполнения электролитов. Их используют спортсмены при больших нагрузках. Изотоники противопоказаны людям с сахарным диабетом, другими заболеваниями. С ними нужно быть осторожными. Вкусный напиток на воде можно сделать самому: в бутылку или стакан бросить листы мяты, кусочек фрукта и овоща. Много железа и других микроэлементов от стакана воды с кусочком яблока не получите, но и здоровью это не навредит.
Все врачи крайне негативно относятся к употреблению энергетических напитков. Юлдуз Казыханова назвала себя их большим противником. В банке энергетика — большие дозы сахара, кофеина и таурина — это психостимуляторы, вызывающие массу побочных эффектов для центральной нервной системы и внутренних органов.
К сожалению, есть некая мода — постоянно пить энергетики, усиливая психоэмоциональную активность. Встречаются пациенты, долгое время употреблявшие вместо любой жидкости только энергетики. Трудно даже перечислить, какой вред они наносят своему организму, подчеркнула доктор.
Можно сделать напиток, например фруктовый или овощной сок, менее сладкий и концентрированный. Разбавьте его водой в пропорции 50/50, а после чашки кофе выпейте чашку воды. И, конечно, не смешивайте ни один из этих напитков с алкоголем.
По словам Юлдуз Казыхановой, в определенное время года употреблять лучше как сезонную еду, так и сезонные напитки: летом добавлять в воду листы мяты и мелиссы; зимой — клюкву и шиповник.
А лучше и полезнее — травяные чаи с добавлением фруктов, ягод и трав. Идеального температурного режима нет, но не стоит пить ни ледяную воду, ни кипяток.