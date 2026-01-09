Бабл-чай и энергетики — антирейтинг напитков татарстанцам назвала врач

Молоко: если нет индивидуальной непереносимости, обязательно нужно его пить — это хороший способ получить жиры и кальций. Кстати, татарстанцы сегодня потребляют мало молока, а значит, и кальция — это губительно для здоровья костей и зубов. Молочный коктейль чаще содержит такие ингредиенты, как молоко, мороженое, сахар, сливки и сок. Если не готовить его ежедневно и брать качественные продукты, вреда для здоровья не будет. А вот те пакетированные коктейли, которые продают в магазинах… Если сами размололи клубнику и смешали ее с молоком — одно дело. Купив клубничный или шоколадный коктейль в магазине, обязательно увидите в его составе вредные пальмовые масла и сахар. Он содержит также окислители и антиоксиданты, которые добавляют для сохранности и вкусного запаха, чтобы покупали лучше!