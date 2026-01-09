Ричмонд
Жители трех районов Ростова 9 января остались без холодной воды

В Ростове 9 января отключили холодную воду в трех районах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в пятницу, 9 января, в нескольких районах временно отключили холодную воду из-за аварийных работ, сообщила в Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

— Наши аварийные бригады работают, чтобы как можно быстрее восстановить комфорт в домах, — написала она.

Отключение затронуло дома в переулках Университетском и Кировском, а также на улицах Тельмана, Антенной, Днепропетровской, Малого зеленого кольца, Туполева, Светлой, Кропоткина, Салекамского, Профинтерна и Гаккеля.

Ограничение будет действовать примерно до 17:00.

Для получения актуальной информации о сроках восстановления звоните в круглосуточный контакт-центр по телефону 283−17−17.

Ранее, 6 января, в Ростове-на-Дону уже фиксировали аварийное отключение холодной воды в нескольких районах..

