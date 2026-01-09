«Абсолютный максимум января по количеству осадков». Белгидромет назвал город Беларуси, где выпало больше всего снега в ночь с 8 на 9 января 2026

И добавили, что в Могилеве был побит абсолютный максимум января по количеству осадков. А вот меньше всего снега было по северо-западной части Беларуси. Синоптики обратили внимание, что за все время наибольшее количество осадков было зафиксировано в январе 2007 года. Тогда в стране выпало 78 миллиметров осадков.