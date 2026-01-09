«Абсолютный максимум января по количеству осадков». Белгидромет назвал город Беларуси, где выпало больше всего снега в ночь с 8 на 9 января 2026

Белгидромет сказал, в каком городе Беларуси выпало больше всего снега за ночь на 9 января. Подробности пишет БелТА.
Синоптики отметили, что, по состоянию на утро 9 января 2026 года суммарное число осадков за месяц составляет от 11 до 40 миллиметров.
«При этом только за вчерашний день и истекшую ночь в стране выпало до 31 мм (Могилев)», — подчеркнули в Белгидромете.
И добавили, что в Могилеве был побит абсолютный максимум января по количеству осадков. А вот меньше всего снега было по северо-западной части Беларуси. Синоптики обратили внимание, что за все время наибольшее количество осадков было зафиксировано в январе 2007 года. Тогда в стране выпало 78 миллиметров осадков.
Тем временем мы собрали информацию про циклон Улли-Фрэнсис в Беларуси 9 января 2026: МЧС вызволили 100 авто и туравтобус, прогоняют снежные поезда, метро в Минске ходит чаще.
Ранее синоптики сказали, когда закончится циклон Улли-Фрэнсис в Беларуси.
Кроме того, санслужба отреагировала на видео с окурком в популярной пиццерии в Минске.