В Омской области проверяют информацию о поломке рейсового автобуса

9 января региональное СУ СК России по сообщило о старте доследственной проверки по информации из соцсетей. Поводом стал пост в паблике «Новости Омска и области» о поломке автобуса № 318.
«По предварительным данным, во время движения из села Черниговка у транспортного средства произошел сход задних колес. В аварии никто не пострадал», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Специалистам предстоит выяснить, как проводился предрейсовый осмотр автобуса и контролировалось техсостояние автомобилей на предприятии. По итогам разбирательств будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.
На сегодняшний день следком рассматривает состав преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
