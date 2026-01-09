Ричмонд
В Омской области проверяют информацию о поломке рейсового автобуса

Очевидцы рассказали, что при движении автомобиль потерял задние колеса.

Источник: Комсомольская правда

9 января региональное СУ СК России по сообщило о старте доследственной проверки по информации из соцсетей. Поводом стал пост в паблике «Новости Омска и области» о поломке автобуса № 318.

«По предварительным данным, во время движения из села Черниговка у транспортного средства произошел сход задних колес. В аварии никто не пострадал», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Специалистам предстоит выяснить, как проводился предрейсовый осмотр автобуса и контролировалось техсостояние автомобилей на предприятии. По итогам разбирательств будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

На сегодняшний день следком рассматривает состав преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее «КП Омск» рассказала, что четверо детей пострадали в ДТП с тремя машинами.