ГАИ предупредила белорусов о принудительной эвакуации автомобилей. Подробности приводит телеграм-канал ГАИ Миноблисполкома.
В Дзержинском РОВД вновь обратились к владельцам автомобилей и призвали не оставлять припаркованные транспортные средства вдоль проезжей части. Такие авто мешают работе снегоуборочной техники. А это критически важно для оперативной очистки дорог от снега.
В милиции уточнили, что машины, которые были припаркованы вдоль проезжей части, будут принудительно эвакуировать на штрафстоянку со всеми вытекающими финансовыми последствиями.
Ранее МВД вывело на трассы спецтехнику, а ГАИ закрывает участки дорог из-за снегопадов в Беларуси: «Вывести вездеходы, БТР, “Волат”, “Тигр”, закрыть участки дорог».
Тем временем временем мы собрали информацию про циклон Улли-Фрэнсис в Беларуси 9 января 2026: МЧС вызволили 100 авто и туравтобус, прогоняют снежные поезда, метро в Минске ходит чаще.
Вместе с тем Мингорисполком объявил о работе горячей линии из-за снегопада.