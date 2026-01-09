Почти 4,5 миллиарда рублей на новые дороги получит Воронежская область

Эти средства распределят за три года — с 2026-го по 2028-й — на развитие дорожной сети. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. В 2026 году выделят 1,43 миллиарда, в 2027 — 1,78, в 2028 — 1,21.