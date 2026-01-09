Ричмонд
Почти 4,5 миллиарда рублей на новые дороги получит Воронежская область

Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Мишустин.

Источник: Комсомольская правда

В рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (нацпроект «Инфраструктура для жизни») Воронежская область получит 4,43 миллиарда рублей.

Эти средства распределят за три года — с 2026-го по 2028-й — на развитие дорожной сети. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. В 2026 году выделят 1,43 миллиарда, в 2027 — 1,78, в 2028 — 1,21.

Тем временем, соседние регионы на эти же цели получат меньше, чем наш — Белгородская область (4,42), Курская область (3,63), Липецкая область (2,61), Орловская область (2,012) и Тамбовская область (1,23).