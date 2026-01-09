В Ростове таксист выстрелил из травмата после конфликта с пассажирами

— Таксист приехал на вызов, а его ждали шесть человек. Спор начался из-за того, что пассажиров было больше, чем позволяла вместимость автомобиля. Во время ссоры мужчину оскорбляли и били по машине, повредив дверь и боковое зеркало, — добавили в МВД.