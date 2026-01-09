В Ростове таксист выстрелил из травмата после конфликта с пассажирами

В Ростове-на-Дону полиция расследует конфликт между водителем такси и группой пассажиров, в ходе которого первый применил травматический пистолет, сообщает региональное МВД.
— 47-летний местный житель обратился в отдел полиции № 5 и рассказал о нападении и повреждении его имущества, — рассказали правоохранители.
По словам мужчины, он опасался за свою жизнь и здоровье, поэтому применил травматический пистолет, который имел право хранить.
— Таксист приехал на вызов, а его ждали шесть человек. Спор начался из-за того, что пассажиров было больше, чем позволяла вместимость автомобиля. Во время ссоры мужчину оскорбляли и били по машине, повредив дверь и боковое зеркало, — добавили в МВД.
После этого водитель сделал несколько выстрелов в воздух и в сторону, а участники конфликта скрылись.
Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личности и найти всех участников инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.
