В Ростове таксист выстрелил из травмата после конфликта с пассажирами

В Ростове таксист открыл стрельбу из травмата после ссоры с пассажирами.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полиция расследует конфликт между водителем такси и группой пассажиров, в ходе которого первый применил травматический пистолет, сообщает региональное МВД.

— 47-летний местный житель обратился в отдел полиции № 5 и рассказал о нападении и повреждении его имущества, — рассказали правоохранители.

По словам мужчины, он опасался за свою жизнь и здоровье, поэтому применил травматический пистолет, который имел право хранить.

— Таксист приехал на вызов, а его ждали шесть человек. Спор начался из-за того, что пассажиров было больше, чем позволяла вместимость автомобиля. Во время ссоры мужчину оскорбляли и били по машине, повредив дверь и боковое зеркало, — добавили в МВД.

После этого водитель сделал несколько выстрелов в воздух и в сторону, а участники конфликта скрылись.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личности и найти всех участников инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

