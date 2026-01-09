Минтруда сказало белорусам про вид пенсии, который можно унаследовать. Подробности в эфире программы «Белорусское времечко» телеканала «Беларусь 1» сообщила начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Елена Гоморова. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале ведомства.
Гоморова обратила внимание, что есть пенсия, которую белорусы могут унаследовать. Она уточнила, что речь идет про накопительную пенсию с финансовой поддержкой государства.
— В случае если в этой программе участвует работник, то, если он не достиг общеустановленного пенсионного возраста и умирает, то наследуются страховые взносы. Если он достиг пенсионного возраста и уже получал дополнительную накопительную пенсию наряду с государственной, то вот эта дополнительная накопительная пенсия подлежит наследованию, — разъяснила начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда.
Ранее глава Минтруда сказала про рост пенсий на 14,5% в Беларуси.
Тем временем Минтруда сказало, у кого из белорусов вырастут зарплаты в 2026: что будет с реальными доходами, кошельками бюджетников, с минимальной и медианной зарплатами.
Кроме того, милиция предупредила белорусов о мошенничестве с пенсионными начислениями.