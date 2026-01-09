Минтруда сказало белорусам про вид пенсии, который можно унаследовать

— В случае если в этой программе участвует работник, то, если он не достиг общеустановленного пенсионного возраста и умирает, то наследуются страховые взносы. Если он достиг пенсионного возраста и уже получал дополнительную накопительную пенсию наряду с государственной, то вот эта дополнительная накопительная пенсия подлежит наследованию, — разъяснила начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда.