Уфимские коммунальщики за сутки вывезли более 17 тысяч кубов снега

В ночь на 9 января и все утро в Уфе шла масштабная «снежная операция». Городские коммунальные службы в круглосуточном режиме расчищали улицы и тротуары. На борьбу со снежными заносами вышло много спецтехники — 383 единицы, а работу обеспечивали 374 сотрудника. Информацию о проведенных работах подтвердили в уфимской администрации.