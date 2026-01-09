Уфимские коммунальщики за сутки вывезли более 17 тысяч кубов снега

В ночь на 9 января и все утро в Уфе шла масштабная «снежная операция». Городские коммунальные службы в круглосуточном режиме расчищали улицы и тротуары. На борьбу со снежными заносами вышло много спецтехники — 383 единицы, а работу обеспечивали 374 сотрудника. Информацию о проведенных работах подтвердили в уфимской администрации.
Была проделана огромная работа: с улиц города вывезли более 17 тысяч кубометров снега и почти 9,5 тысяч кубометров зимнего мусора. Для обеспечения безопасности на дороги было нанесено 136,6 тонн противогололедных материалов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.