Академия Романа Зобнина досрочно покидает Сочи из-за массового отравления

Учебно-тренировочные сборы футбольной академии полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в Сочи завершились досрочно из-за чрезвычайного происшествия. Тренерский штаб принял решение экстренно прекратить занятия и отправить детей домой после массового отравления в гостиничном комплексе.
«Мы улетаем домой. Сборы закончились для нас раньше времени», — сообщили в телеграм-канале академии.
Инцидент произошел в отеле «Лоо-Арена», где в рамках новогоднего интенсива проживали юные футболисты. Недомогание почувствовали не только игроки академии Зобнина, но и находившиеся на тех же сборах юные регбисты.
Представители академии отметили, что безопасность воспитанников является приоритетом. На текущий момент состояние здоровья большинства детей оценивается как стабильное (на уровне 95% от нормы), однако рисковать и продолжать сборы руководство не сочло возможным.
Ситуацией уже заинтересовались надзорные органы. Роспотребнадзор и прокуратура Краснодарского края проводят проверку. Лабораторные исследования выявили у пострадавших норовирус второго генотипа. Сейчас новых случаев заражения не зафиксировано, а все заболевшие находятся под наблюдением врачей. Администрация академии пообещала принять все необходимые правовые меры по итогам разбирательства.