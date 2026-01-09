Ричмонд
В Волгограде на 10 рублей подорожал проезд в речных трамвайчиках

Сумма проезда на речных трамвайчиках в Волгограде с наступлением 2026 года увеличилась на 10 рублей.

Источник: v102

Новые контракты между «Городским центром управления пассажирскими перевозками» и компанией «Пассажирский порт Волгоград» с повышенными расценками были заключены еще в конце прошлого года.

Как ранее сообщалось, теперь на маршруте «Руднева — х. Бекетовский Перекат» полный билет будет стоить 80 рублей (+14,3%), детский — 50 рублей (+25%), багаж — 75 рублей (+11,9%). На маршруте «Волгоград — Островная» за полный билет придется заплатить 115 рублей (+9,5%), за детский — 65 рублей (-4,4%), за багаж — 75 рублей (+11,9%).

Полный билет на речной трамвайчик «Красноармейск — Вязовая Грива» обойдётся пассажиру в 85 рублей (+13,3%), детский в 50 рублей (+16,3%), багаж — 75 рублей (+11,9%). На маршруте «Тулака — х. Бобыли о. Сарпинский» стоимость полного билета стала 85 рублей (+13,3%), детского — 50 рублей (+16,3), багажа — 75 рублей (+11,9%).

Отметим, что данным видом транспорта пользуются преимущественно дачники и жители острова Сарпинский.

