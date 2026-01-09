Ричмонд
Эксперт предупредил о продуктах, которые могут быть смертельны для кошек

Зоопсихолог Капустина: Кошек нельзя кормить грибами и виноградом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Зоопсихолог Светлана Капустина в разговоре с NEWS.ru назвала самые опасные для кошек продукты с человеческого стола. По её словам, особую угрозу представляют грибы и виноград.

— В грибах содержатся токсины, безвредные для человека, а домашний питомец может отравиться. Несколько виноградинок способны вызвать серьезное отравление, — пояснила специалист.

Капустина также отметила, что для питомцев вредна копченая и жареная пища. Вареная колбаса или сыр в небольшом количестве не нанесут сильного вреда, но гораздо безопаснее угощать кошку специальными лакомствами, а также сырым или отварным мясом.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что зоопсихолог Светлана Капустина назвала главный признак недобросовестного ветеринарного врача.