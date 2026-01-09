Ричмонд
Педиатр Ровенская рассказала, какие симптомы указывают на аллергию на мандарины

Новый год, обилие мандаринов, шоколада и красные щеки у ребенка — знакомо? Но не всякая кожная реакция на еду означает аллергию и требует полного отказа от любимых фруктов. Как отличить контактный дерматит от истинной аллергической реакции и как действовать родителям, рассказала заведующая педиатрическим отделением Детского научно-клинического центра имени Рошаля Юлия Ровенская.

Источник: Российская газета

Что такое контактный дерматит?

Это местная реакция кожи на кислоты и эфирные масла, содержащиеся в соке и кожуре фруктов. Чаще всего возникает, когда сок попадает на кожу вокруг рта, щеки или руки.

Симптомы:

  • Покраснение только в месте контакта с соком.
  • Сухость, шелушение кожи.
  • Иногда мелкая сыпь, похожая на раздражение.
  • Нет общего ухудшения самочувствия.
  • Нет отеков, проблем с дыханием.
  • Раздражение проходит за 1−2 дня при исключении контакта с цитрусовыми.

«Контактный дерматит вызывает не сам продукт, а его едкие компоненты. Если дать ребенку очищенную дольку мандарина без сока на коже, то реакции может не быть вовсе», — поясняет доктор Ровенская.

Что такое истинная пищевая аллергия?

Аллергическая реакция — это системный иммунный ответ организма на белок продукта. Реакция возникает даже на минимальное количество аллергена, попавшего внутрь.

Симптомы:

  • Высыпания по всему телу.
  • Отек губ, языка, лица, век.
  • Заложенность носа, чихание, слезотечение.
  • Могут добавиться тошнота, рвота, боль в животе.
  • В тяжелых случаях высок риск возникновения отека Квинке, проявляется затрудненным дыханием, грозит удушьем.

Основные отличия

Контактный дерматит: помыл лицо — краснота постепенно прошла.

Аллергия: реакция нарастает, даже если кожа чистая, могут появиться другие симптомы.

Что делать при контактном дерматите

Умыть лицо и руки прохладной водой после еды. Нанести детский крем-эмолент. Следить, чтобы сок не попадал на кожу.

Когда нужно срочно к врачу

Если возник отек лица, губ, языка. Если появились затрудненное дыхание, хрипы. Если сыпь распространилась по всему телу, возник сильный зуд. Если реакция повторяется на один и тот же продукт.

«Чаще всего “мандариновая” краснота — это просто раздражение кожи. Но если реакция возникает каждый раз, даже на небольшое количество продукта, и сопровождается другими симптомами, то ребенку нужна консультация аллерголога», — объясняет Юлия Ровенская.