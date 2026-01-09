Педиатр Ровенская рассказала, какие симптомы указывают на аллергию на мандарины

Что такое контактный дерматит?
Это местная реакция кожи на кислоты и эфирные масла, содержащиеся в соке и кожуре фруктов. Чаще всего возникает, когда сок попадает на кожу вокруг рта, щеки или руки.
Симптомы:
- Покраснение только в месте контакта с соком.
- Сухость, шелушение кожи.
- Иногда мелкая сыпь, похожая на раздражение.
- Нет общего ухудшения самочувствия.
- Нет отеков, проблем с дыханием.
- Раздражение проходит за 1−2 дня при исключении контакта с цитрусовыми.
«Контактный дерматит вызывает не сам продукт, а его едкие компоненты. Если дать ребенку очищенную дольку мандарина без сока на коже, то реакции может не быть вовсе», — поясняет доктор Ровенская.
Что такое истинная пищевая аллергия?
Аллергическая реакция — это системный иммунный ответ организма на белок продукта. Реакция возникает даже на минимальное количество аллергена, попавшего внутрь.
Симптомы:
- Высыпания по всему телу.
- Отек губ, языка, лица, век.
- Заложенность носа, чихание, слезотечение.
- Могут добавиться тошнота, рвота, боль в животе.
- В тяжелых случаях высок риск возникновения отека Квинке, проявляется затрудненным дыханием, грозит удушьем.
Основные отличия
Контактный дерматит: помыл лицо — краснота постепенно прошла.
Аллергия: реакция нарастает, даже если кожа чистая, могут появиться другие симптомы.
Что делать при контактном дерматите
Умыть лицо и руки прохладной водой после еды. Нанести детский крем-эмолент. Следить, чтобы сок не попадал на кожу.
Когда нужно срочно к врачу
Если возник отек лица, губ, языка. Если появились затрудненное дыхание, хрипы. Если сыпь распространилась по всему телу, возник сильный зуд. Если реакция повторяется на один и тот же продукт.
«Чаще всего “мандариновая” краснота — это просто раздражение кожи. Но если реакция возникает каждый раз, даже на небольшое количество продукта, и сопровождается другими симптомами, то ребенку нужна консультация аллерголога», — объясняет Юлия Ровенская.