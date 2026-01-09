Педиатр Ровенская рассказала, какие симптомы указывают на аллергию на мандарины

Новый год, обилие мандаринов, шоколада и красные щеки у ребенка — знакомо? Но не всякая кожная реакция на еду означает аллергию и требует полного отказа от любимых фруктов. Как отличить контактный дерматит от истинной аллергической реакции и как действовать родителям, рассказала заведующая педиатрическим отделением Детского научно-клинического центра имени Рошаля Юлия Ровенская.