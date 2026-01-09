На дороге Волгодонск — Зимовники иномарка съехала с трассы, водитель в больнице

Утром в пятницу, 9 января, на трассе «Волгодонск — Зимовники» произошло ДТП. По данным региональной Госавтоинспекции, 29-летняя водитель автомобиля «Хундай Элантра» не учла погодные условия и съехала с дороги. В результате аварии она и ее пассажир попали в больницу.