На дороге Волгодонск — Зимовники иномарка съехала с трассы, водитель в больнице

На трассе Волгодонск — Зимовники женщина не учла погоду и оказалась в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Утром в пятницу, 9 января, на трассе «Волгодонск — Зимовники» произошло ДТП. По данным региональной Госавтоинспекции, 29-летняя водитель автомобиля «Хундай Элантра» не учла погодные условия и съехала с дороги. В результате аварии она и ее пассажир попали в больницу.

— По предварительным данным, женщина не выбрала безопасную скорость, учитывая погоду, и допустила съезд в левый кювет, — уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекция Ростовской области напоминает водителям: зимой при ухудшении погоды необходимо снижать скорость, учитывать состояние дороги, держать дистанцию и использовать зимние шины. Если видите скользкий участок — не пытайтесь догнать поток и не тормозите резко. Лучше заранее сбросить скорость.

