Автобусы большого класса запустят между Нижним Новгородом и Кстово с 12 января

Автобусный маршрут № 130 свяжет автостанцию города Кстово с улицей Долгополова в Нижнем Новгороде. Как сообщалось ранее, регулярные рейсы начнутся уже с 12 января. Это станет долгожданным событием для пассажиров, ведь сообщение на больших автобусах между этими городами было прекращено ещё в 2020 году.