Автобусы большого класса запустят между Нижним Новгородом и Кстово с 12 января

В Нижегородской области готовятся к запуску автобусов большого класса между Нижним Новгородом и Кстово. Как сообщили в телеграм-канале «Нижегородский транспорт», водители уже вышли на стажировку для изучения особенностей маршрута № 130.
Автобусный маршрут № 130 свяжет автостанцию города Кстово с улицей Долгополова в Нижнем Новгороде. Как сообщалось ранее, регулярные рейсы начнутся уже с 12 января. Это станет долгожданным событием для пассажиров, ведь сообщение на больших автобусах между этими городами было прекращено ещё в 2020 году.