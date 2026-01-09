Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобусы большого класса запустят между Нижним Новгородом и Кстово с 12 января

Водители уже проходят стажировку на маршруте № 130.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области готовятся к запуску автобусов большого класса между Нижним Новгородом и Кстово. Как сообщили в телеграм-канале «Нижегородский транспорт», водители уже вышли на стажировку для изучения особенностей маршрута № 130.

Автобусный маршрут № 130 свяжет автостанцию города Кстово с улицей Долгополова в Нижнем Новгороде. Как сообщалось ранее, регулярные рейсы начнутся уже с 12 января. Это станет долгожданным событием для пассажиров, ведь сообщение на больших автобусах между этими городами было прекращено ещё в 2020 году.