Морозы до −21 и гололед: прогноз погоды на 10 января в Башкирии

Ночью и утром на автодорогах возможен туман, который снизит видимость до 500−1000 метров. Ночью столбики термометров опустятся до −10,-15 градусов, а в период прояснений — до −21 градуса. Днем будет немного теплее: от −5 до −10 градусов. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный.