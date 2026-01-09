Морозы до −21 и гололед: прогноз погоды на 10 января в Башкирии

В Башкирии 10 января синоптики прогнозируют сложные погодные условия. Облачная погода с прояснениями принесет местами небольшой снег. В западных районах ожидается гололед и гололедица на дорогах.
Ночью и утром на автодорогах возможен туман, который снизит видимость до 500−1000 метров. Ночью столбики термометров опустятся до −10,-15 градусов, а в период прояснений — до −21 градуса. Днем будет немного теплее: от −5 до −10 градусов. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный.
В Уфе существенных осадков не прогнозируется. Будет облачно с прояснениями. Температура в городе ночью составит −10,-12 градусов, на окраинах до −16 градусов, а днем — около −7,-9. Ветер ожидается 3−8 метров в секунду.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.