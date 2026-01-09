В Минске уже 70 самосвалов снега отправили на снегосплавильню

В организации напомнили, что в Минске в 2016 году заработал первый и пока единственный в стране снегосплавной пункт. Все выглядит следующим образом. Снег из самосвалов выгружают на мощные дробилки. Затем слежавшиеся сугробы превращаются в мелкую крошку. Уже измельченный снег попадает в резервуар с теплыми сточными водами и быстро тает.