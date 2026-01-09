В Минске уже 70 самосвалов снега отправили на снегосплавильню. Подробности озвучили в телеграм-канале предприятия «Минскводоканал».
В организации напомнили, что в Минске в 2016 году заработал первый и пока единственный в стране снегосплавной пункт. Все выглядит следующим образом. Снег из самосвалов выгружают на мощные дробилки. Затем слежавшиеся сугробы превращаются в мелкую крошку. Уже измельченный снег попадает в резервуар с теплыми сточными водами и быстро тает.
«Минскводоканал» раскрыл, что делают со снегом в Минске. Фото: телеграм-канал «Минскводоканала».
После этого специальные песколовки отсекают весь песок и мусор, а полученная вода отправляется на очистные сооружения.
«Только за текущие сутки наша снегоплавильня приняла 824 кубометра снега — а это 70 полных самосвалов!» — заявили в «Минскводоканале».
Ранее мы собрали информацию про циклон Улли-Фрэнсис в Беларуси 9 января 2026: МЧС вызволили 100 авто и туравтобус, прогоняют снежные поезда, метро в Минске ходит чаще.
Тем временем красный уровень опасности объявлен в Минске из-за снежного циклона: «Сильные снег и ветер».
Кстати, Белгидромет назвал город Беларуси, где выпало больше всего снега в ночь с 8 на 9 января 2026: «Абсолютный максимум января по количеству осадков».