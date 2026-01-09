Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт посоветовал, как дать новогодней елке «вторую жизнь» на даче

Депутат Чаплин: Живую ель можно использовать как удобрение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Депутат Никита Чаплин рассказал NEWS.ru, как можно с пользой утилизировать живую новогоднюю елку на дачном участке после праздников. Ветки, по его словам, стоит использовать для защиты растений от мороза, а весной — в качестве удобрения.

— Ствол дерева можно распилить на части и отправить в компостную кучу, где он превратится в удобрение, либо после просушки использовать как дрова для бани, — объяснил он.

Чаплин подчеркнул, что выбрасывать дерево на свалку нерационально. Перед использованием елку необходимо полностью очистить от мишуры, дождика и искусственного снега, так как эти материалы не разлагаются и вредят почве.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что новогодние елки принимают в Сибирском зоопарке и Иркутском Зоосаде.