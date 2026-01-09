Эксперт посоветовал, как дать новогодней елке «вторую жизнь» на даче

Депутат Никита Чаплин рассказал NEWS.ru, как можно с пользой утилизировать живую новогоднюю елку на дачном участке после праздников. Ветки, по его словам, стоит использовать для защиты растений от мороза, а весной — в качестве удобрения.
— Ствол дерева можно распилить на части и отправить в компостную кучу, где он превратится в удобрение, либо после просушки использовать как дрова для бани, — объяснил он.
Чаплин подчеркнул, что выбрасывать дерево на свалку нерационально. Перед использованием елку необходимо полностью очистить от мишуры, дождика и искусственного снега, так как эти материалы не разлагаются и вредят почве.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что новогодние елки принимают в Сибирском зоопарке и Иркутском Зоосаде.