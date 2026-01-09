Ричмонд
Общегородской молебен против абортов проведут в Челябинске 11 января

Молебен против абортов пройдет 11 января в челябинском соборе Рождества Христова.

Источник: Комсомольская правда

Молебен против абортов проведут в Челябинске 11 января. В этот день будут политься о вразумлении тех, кто хочет «погубить младенца во чреве».

Общегородской молебен состоится в кафедральном соборе Рождества Христова в 12:00. Богослужение совершит митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Подобные молебны пройдут 11 января в разных городах России по решению Священного Синода РПЦ. Дата связана с Днем памяти 14 000 Вифлеемских младенцев, с которыми расправились по приказу царя Ирода.

— Приглашаем всех к совместной молитве о вразумлении и сохранении младенцев! — обратились к челябинцам в кафедральном соборе.