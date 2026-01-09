Температуру в системе отопления Москвы поднимут из-за похолодания

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Работа системы обеспечения теплом плавно переходит на повышенный режим из-за похолодания на предстоящей неделе в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Что касается в целом работы городского хозяйства, то мы в последующие дни, где-то со среды, ожидаем понижение температуры до минус 20 градусов, а в отдельных местах до минус 22. Поэтому системы обеспечения теплом, генерации тепловых ресурсов, подачи тепла плавно переходят на повышенный режим», — рассказал Бирюков.
Он отметил, что созданы аварийные бригады энергетиков, тепловиков, аварийные службы, обслуживающие жилой и нежилой фонд, чтобы оперативно реагировать на те или другие отклонения, если возникнут какие-то происшествия.
«Система сегодня построена так, что в круглосуточной работе под руководством штаба, под руководством мэра города Москвы, эта работа ведется правомерно, плавно, и мы надеемся, что она будет выполнена в соответствии с теми регламентами и задачами, которые установлены мэром города Сергеем Семеновичем Собяниным», — добавил заммэра.