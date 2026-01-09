Прима-балерина Захарова подтвердила отмену своего выступления во Флоренции

Об отмене выступления Захаровой, которое должно было пройти в Teatro del Maggio Musicale во Флоренции 20 и 21 января, стало известно в этот же день. Газета La Nazione уточнила, что решение об отмене было принято после обращения украинского посольства во Флоренции. Утверждалось, что в нем грядущее выступление Захаровой было названо неприемлемым.