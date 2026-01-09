В выходные дни добавили День Европы: Какие праздники в Молдове будут нерабочими в новом году

Нерабочие праздничные дни в 2026 году.
В 2026 году у жителей Молдовы будет 247 рабочих и 118 выходных дней (субботы и воскресенье). Кроме того, Трудовым кодексом официально установлены 13 праздничных дней, десять из них выпадают на рабочие дни:
— 1 января (четверг), Новый год;
— 7 и 8 января (среда и четверг), Рождество по старому стилю;
— 8 марта (воскресенье), Международный женский день;
— 12 и 13 апреля (воскресенье и понедельник), Пасха;
— 20 апреля (понедельник), Радоница;
— 1 мая (пятница), День международной солидарности трудящихся;
— 9 мая (суббота), День Европы и День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины;
— 1 июня (понедельник), Международный день защиты детей;
— 27 августа (четверг), День независимости;
— 31 августа (понедельник), День румынского языка;
— 14 октября (среда), День Кишинёва (выходной только для жителей столицы);
— 25 декабря (пятница), Рождество по новому стилю….
