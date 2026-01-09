Ричмонд
В выходные дни добавили День Европы: Какие праздники в Молдове будут нерабочими в новом году

Сколько выходных у граждан Молдовы в 2026 году — когда планировать досуг.

Источник: Комсомольская правда

Нерабочие праздничные дни в 2026 году.

В 2026 году у жителей Молдовы будет 247 рабочих и 118 выходных дней (субботы и воскресенье). Кроме того, Трудовым кодексом официально установлены 13 праздничных дней, десять из них выпадают на рабочие дни:

— 1 января (четверг), Новый год;

— 7 и 8 января (среда и четверг), Рождество по старому стилю;

— 8 марта (воскресенье), Международный женский день;

— 12 и 13 апреля (воскресенье и понедельник), Пасха;

— 20 апреля (понедельник), Радоница;

— 1 мая (пятница), День международной солидарности трудящихся;

— 9 мая (суббота), День Европы и День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины;

— 1 июня (понедельник), Международный день защиты детей;

— 27 августа (четверг), День независимости;

— 31 августа (понедельник), День румынского языка;

— 14 октября (среда), День Кишинёва (выходной только для жителей столицы);

— 25 декабря (пятница), Рождество по новому стилю….

Нерабочие праздничные дни в 2026 году. Фото: соцсети.