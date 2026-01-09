Синоптики предупредили об усилении морозов в Беларуси до −26 градусов

В понедельник, 12 января, на большей части территории Беларуси пройдет кратковременный снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет северо-западный, западный. Ночью температура воздуха составит от −10 градусов по западной части и до −23 градусов по восточной. Синоптики предупреждают, что при прояснениях будет до −26 градусов. Днем ожидается от −9 до −16 градусов, а по западной части — от −6 до −8 градусов.