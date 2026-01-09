Синоптики предупредили об усилении морозов в Беларуси до −26 градусов. Подробности сообщает портал pogoda.by.
Синоптики обращают внимание, что 11 и 12 января за погоду в Беларуси будет отвечать поле пониженного атмосферного давления, которое будет сформировано в воздушной массе арктического происхождения, а также фронтальные разделы, смещающегося с Латвии и Псковской области.
В воскресенье, 11 января, на большей части страны пройдет снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер окажется северный. В ночные часы температура воздуха составит от −11 до −18 градусов, а при прояснениях — до — 23 градусов. Днем прогнозируется от −8 до −15 градусов.
В понедельник, 12 января, на большей части территории Беларуси пройдет кратковременный снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет северо-западный, западный. Ночью температура воздуха составит от −10 градусов по западной части и до −23 градусов по восточной. Синоптики предупреждают, что при прояснениях будет до −26 градусов. Днем ожидается от −9 до −16 градусов, а по западной части — от −6 до −8 градусов.
