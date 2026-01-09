Ричмонд
Решения Совета по знаку качества «Сделано на Дону» станет обязательными для властей

Совет по знаку качества «Сделано на Дону» получил право обязательных решений для властей.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что власти расширили полномочия Совета по знаку качества «Сделано на Дону». Теперь он станет совещательным органом при правительстве региона, и его решения будут обязательными для исполнения.

— Его решения для региональной власти будут обязательными", — отметил Юрий Борисович.

По словам главы региона, в Совет объединили представителей власти и депутатов, а также ведущие бизнес-объединения, включая «ОПОРУ РОССИИ», «Деловую Россию», ТПП и Союз работодателей.

Возглавил Совет первый заместитель губернатора Алексей Господарев, также будет работать представитель Росстандарта.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что знак «Сделано на Дону» должен стать для покупателей понятным ориентиром, а для бизнеса — преимуществом.

В регионе с 2013 года действует система добровольной сертификации: чтобы получить знак, предприятие проходит независимую проверку по критериям качества и производства. Подробности процедуры и реестр компаний размещены на donmade.ru.

