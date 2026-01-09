Решения Совета по знаку качества «Сделано на Дону» станет обязательными для властей

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что власти расширили полномочия Совета по знаку качества «Сделано на Дону». Теперь он станет совещательным органом при правительстве региона, и его решения будут обязательными для исполнения.
— Его решения для региональной власти будут обязательными", — отметил Юрий Борисович.
По словам главы региона, в Совет объединили представителей власти и депутатов, а также ведущие бизнес-объединения, включая «ОПОРУ РОССИИ», «Деловую Россию», ТПП и Союз работодателей.
Возглавил Совет первый заместитель губернатора Алексей Господарев, также будет работать представитель Росстандарта.
Юрий Слюсарь подчеркнул, что знак «Сделано на Дону» должен стать для покупателей понятным ориентиром, а для бизнеса — преимуществом.
В регионе с 2013 года действует система добровольной сертификации: чтобы получить знак, предприятие проходит независимую проверку по критериям качества и производства. Подробности процедуры и реестр компаний размещены на donmade.ru.
