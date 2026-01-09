Лукашенко вместе с сыном и собакой вышел на уборку снега. Видео

Белоруссию 8 и 9 января накрыл циклон «Фрэнсис». По данным Белгидромета, на большей части территории страны наблюдается снежный покров высотой 6−30 см, местами по республике — 31−42 см. Кроме того, метеорологический центр объявил оранжевый уровень погодной опасности 9 января. По данным синоптиков, в Минске ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.