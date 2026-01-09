Ричмонд
Лукашенко вместе с сыном и собакой вышел на уборку снега. Видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим сыном Николаем и шпицем Умкой вышел на улицу убирать снег. Кадры опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Все новости РБК

Белоруссию 8 и 9 января накрыл циклон «Фрэнсис». По данным Белгидромета, на большей части территории страны наблюдается снежный покров высотой 6−30 см, местами по республике — 31−42 см. Кроме того, метеорологический центр объявил оранжевый уровень погодной опасности 9 января. По данным синоптиков, в Минске ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

Пресс-служба белорусского Минэнерго сообщила, что за сутки 8 января электроснабжение нарушалось в 251 населенном пункте страны из-за циклона, передает «БелТА». В результате повреждения линий электропередачи и опрокидывания опор ЛЭП из-за падения деревьев были обесточены 997 трансформаторных подстанций, 30 ферм и шесть котельных.

Пресс-служба БЖД сообщила о задержках поездов на направлениях Минск — Орша, Минск — Гомель, Минск — Брест, а также Жлобин — Калинковичи из-за снегопада.

