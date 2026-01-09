В российском регионе закрылись все алкомаркеты

Чиновник подчеркнул, что понятия «алкомаркет» на территории области больше не существует. Так, все магазины сети «Бристоль» были переименованы в «Б-продукты» и поменяли ассортимент — в общей массе товаров остается только 20 процента алкогольных напитков, которые представлены в отдельных залах. Сеть магазинов «Красное & Белое» более чем полгода не торгует спиртным и приобретает новые вывески, а сеть «Северный градус» работает под названием «Каждая покупка в радость».