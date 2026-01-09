Ричмонд
Все алкомаркеты в Вологодской области закрылись или перепрофилировались

Филимонов: на Вологодчине все 610 алкомаркетов закрылись или перепрофилировались.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Все 610 алкомаркетов Вологодской области закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат после введения ограничений на торговлю алкоголем в регионе, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

«Как и обещал, в Вологодской области 610 алкомаркетов из 610 закрылись, прекратили реализацию спиртного или перепрофилировались», — написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил Филимонов, в частности, все магазины сети «Бристоль» переименованы в «Б-продукты», где алкоголь составляет только 20% ассортимента.

«Сеть магазинов “Красное&Белое” более чем полгода не торгует спиртным и приобретает новые вывески», — добавил он.

Губернатор Вологодской области отметил также, что региональные алкомаркеты перепрофилированы полностью.

С 1 марта прошлого года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.