Историческая Хакимовская мечеть в Уфе вновь принимает верующих

В Уфе после реставрации открылась Хакимовская мечеть.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе после многолетнего перерыва вновь начала работу Хакимовская мечеть. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

Глава города отметил, что здание долгое время стояло закрытым, и его восстановление стало возможным только благодаря совместной работе местных предпринимателей и активных жителей.

Теперь отреставрированная мечеть вновь открыта для всех верующих, став ещё одним ожившим историческим пространством в городе.

