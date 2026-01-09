Историческая Хакимовская мечеть в Уфе вновь принимает верующих

В Уфе после многолетнего перерыва вновь начала работу Хакимовская мечеть. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.
Глава города отметил, что здание долгое время стояло закрытым, и его восстановление стало возможным только благодаря совместной работе местных предпринимателей и активных жителей.
Теперь отреставрированная мечеть вновь открыта для всех верующих, став ещё одним ожившим историческим пространством в городе.
